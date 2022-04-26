Арестович о встрече министров обороны 40 государств: "Запад поставил вопрос четко, что речь идет о военной победе Украины"

Арестович о встрече министров обороны 40 государств: "Запад поставил вопрос четко, что речь идет о военной победе Украины"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на встрече министров обороны 40 государств мира 26 апреля Запад четко поставил вопрос о том, что речь идет о военной победе Украины в войне с Россией.

В частности, Арестович отметил, что эти 40 государств мира обеспечат Украину необходимым вооружением, которое российская военная промышленность не догонит.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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"Можем взять только цитату Остина (министра обороны США – ред.). Он сказал, что "я переверну небо и землю, чтобы найти оружие для Украины такое, какое нужно". Так вот, надо понять одну очень простую вещь — Запад поставил вопрос четко, что речь идет о военной победе Украины. И к этому все идет", – рассказал Арестович.

Он добавил, что на военную победу Украины "работает вся машина сорока стран".

"Сорок государств не самых последних, это же ведущие государства мира. Они как-то справятся. Или участники ведущих военно-политических блоков справятся с поставками вооружения. Федерации. А чахлая, дохлая российская военная промышленность не догонит. Вопрос гонки. Гонка потенциалов, которая не в пользу Российской Федерации", – рассказал советник руководителя ОП.

Напомним, 26 апреля министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.

После мироприятия министр обороны США Ллойд Остин заявил, что такие встречи будут проходить ежемесячно.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 26 апреля

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