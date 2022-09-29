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Арестович о вторжении РФ со стороны Беларуси: "попробуют там что-нибудь изобразить на Чернигов и Киев"

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Арестович о вторжении РФ со стороны Беларуси: "попробуют там что-нибудь изобразить на Чернигов и Киев"

Фото: УНИАН

Мобилизованные российские войска могут попытаться наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Ведь российский диктатор Владимир Путин очень хочет повторить наступление на украинскую столицу.

В то же время Путин понимает, что мобилизованные – это не профессиональные войска.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

Арестович прокомментировал информацию о том, что Беларусь готовится к приему российских вооружений, военной техники и личного состава.

"Она вероятна, при чем вероятна с таким хорошим коэффициентом той же вероятности. То есть возможно, что под Гомелем они снова соберутся, попытаются там что-то изобразить на Чернигов и Киев", — сказал советник ОП.

"Ходят слухи, что Путин до сжимания ягодиц хочет повторить наступление на Киев, понимая, что войска уже не профессиональные, надеясь задавить количеством. Ну, мы понимаем, что если мы за месяц перемолили суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными", — заметил Арестович.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, военные аэродромы и железные дороги в Беларуси готовят для приема российских войск.

А в украинской разведке сообщили, что Беларусь готовится принять также 20 тыс. мобилизованных россиян.

Как заявлял журналист и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов, Россия планирует перебросить свои войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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