Арестович о взорванном мосте возле Мелитополя, по которому россияне везли оружие и топливо: "Почему-то сломался"

Сегодня, 28 апреля, вблизи Мелитополя Запорожской области был взорван железнодорожный мост.

Им войска РФ доставляли себе оружие и топливо из оккупированного Крыма. Во время нового брифинга советник главы офиса президента Алексей Арестович прокомментировал инцидент.

"Сегодня в Мелитополе почему-то сломался очень важный железнодорожный мост, который обеспечивал снабжение российских группировок и под Мариуполем, и на запорожском направлении. То есть, наши силы умело работают на всей территории Украины, обеспечивая надежную оборону наших войск", – прокомментировал политик.

Также советник главы ОП поделился, что враг замедлил продвижение в Запорожском направлении. Кроме того, он рассказал, что замысел об окружении украинских войск в зоне ООС или продвижении на север Херсонской области в направлении Кривого Рога срывают наши войска, нанося мощные удары по их группировкам, складам с боеприпасами и командным пунктам.

Напомним, Арестович назвал основные направления, где враг сосредотачивает войска. В своем видеообращении политик сообщил, что враг концентрирует войска на Изюмском, Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском направлениях.

Брифинг советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича за 28 апреля

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