Арестович о ядерной угрозе: "Пацан закосил дела", и хочет каким-то ядерным оружием бахнуть"

Если это произойдет, то Китай с Западом смогут подобрать соответствующие рычаги и ситуация будет решена в очень короткие сроки.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что у него есть опасения по поводу угрозы ядерного удара со стороны России. В частности, об этом свидетельствует тревожное состояние президента РФ Владимира Путина, заметное во время последнего его выступления.

Такое мнение Арестович выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я думаю, что "пацан закосил дела", и хочет каким-то ядерным оружием бахнуть. По крайней мере, есть такие опасения. Он же начал понимать, что вот он – призрак поражения…" – отметил советник главы ОП.

"Хотя я посмотрел, как у него танцевали ножки на аэродроме "Восточный", так как он там перебирал руками, могу сказать, что это артикуляция находящегося в тревожном состоянии человека с большим внутренним конфликтом, с тяжелой уверенностью в неправоте своих действий и дальнейшей перспективе", – объяснил Арестович.

По его прогнозам, в случае применения Россией ядерного оружия, Путин получит такой же или соразмерный ответный удар.

"Всегда есть соблазн – все аргументы в ход. Ну ладно, бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? А дальше – бахнут в ответ, скорее всего. Возможно, не ядерным, но чем-то таким, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", – рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что когда весь мир посмотрит на руины, "поймет, что мы имеем дело с безумным маньяком, который не останавливается ни перед чем".

"К кому первым пойдет Запад? К китайцам. Скажут: "Вам нравится с таким идиотом здесь жить, который поставил нас на край?" Китайцы скажут, что нет и начнут давить очень серьезные кнопки. И Путин предстанет перед выбором – по Китаю наносить ядерный удар в ответ? Китайцы с Западом смогут подобрать рычаги и ситуация будет решена в очень короткие сроки", – заверил Арестович.

Напомним, накануне расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал маловероятным решение Путина о применении ядерного оружия против Украины. По словам журналиста, президент РФ сомневается в том, будет ли его приказ выполнен.

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