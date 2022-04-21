Арестович об отказе Путина штурмовать "Азовсталь": "Они физически не могут этого сделать"

Советник руководителя ОП прокомментировал заявление российского президента.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал отказ российского президента Владимира Путина штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе.

В своем сегодняшнем брифинге Арестович объяснил, чем на самом деле руководствовался глава РФ, принимая такое решение.

"Это значит следующее. Они не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают ее удерживать, но отказ еще может быть объяснен тем, что они перекинули часть своих войск к северу, для того чтобы усилить свои силы, которые пытаются выполнить главную политическую задачу – выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Сразу скажу, им не удастся этого сделать. И вот это предварительное провозглашение побед, не дожидаясь не Пасхи, не 9 Мая показывает, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны", — сказал Арестович.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича 21 апреля

Как известно, сегодня, 21 апреля, президент РФ Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовсталь" в Мариуполе и отдал приказ отменить его.

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