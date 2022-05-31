Арестович об ударе оккупантов по цистерне с азотной кислотой: "ставят перед лицом химической катастрофы"

Арестович об ударе оккупантов по цистерне с азотной кислотой: "ставят перед лицом химической катастрофы"

Своим ударом по цистерне с азотной кислотой на химзаводе Северодонецка русские оккупанты ставят перед лицом химической и экологической катастрофы как население, так и собственные войска.

В то же время есть вероятность, что оккупанты смогут объявить, "что мы, конечно, взяли Северодонецк".

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 31 мая.

"Что надо понимать? Там огромная химзона промышленная, химическое производство. И бьющий туда противник… Российские войска ставят перед лицом химической и экологической катастрофы и население, и свои войска в том числе", – сказал Арестович.

В этом контексте он согласился с утверждением Фейгина, что России абсолютно плевать на собственные войска.

"С одной стороны, можно пропагандистски будет объявить, что мы, конечно, взяли Северодонецк. А с другой стороны, замысел наш ясен: мы их там гробим в уличных атаках и заставляем терять те силы, которые способны штурмовать. Но вот по взятию Лисичанска – мы посмотрим", – рассказал советник главы ОП.

Напомним, 31 мая российские войска нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Жителей Луганской области призвали не оставлять укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Число погибших в Мариуполе неизвестно - в моргах города до сих пор остаются тысячи тел - ТСН

Читайте также: