Арестович об угрозах Путина по поводу "грязной бомбы": "Если бы на стрелке так вел себя, его бы обосс*ли"

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал угрозы президента России Владимира Путина по поводу применения "грязной бомбы".

Об этом он сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Напомним, Путин снова обвинил Киев в создании "грязной бомбы", но заверил, что "ядерный удар по Украине" России якобы не нужен.

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"Я вижу в этом блатные полунамеки в конец растерянного, потерянного сумасшедшего, разлагающегося на глазах как личность. "Мы типа здесь не имеем, но на самом деле, если надо, применим" и так далее. В устах Голды Меир это звучало красиво: "Ядерного оружия у нас нет, но если надо, мы его применим". В руках чувака, у которого самый большой в мире арсенал – типа "мы не видим, но на самом деле существует опасность, не мы это решили 70 лет назад" – это такая типа девочка, которая хочет и рыбку съесть, и поудобнее устроиться”, – ярко описал поведение диктатора Арестовича.

"Абсолютно правильно Байден его поддел. Он сказал, что ну если у тебя нет намерения применить, что ты пи*дишь бл*ть про это все время? Определись, Вася, кто ты, где ты, что ты и чего ты хочешь", – добавил советник ОП.

Заметим, на самом деле слова президента США Джо Байдена о Путине и ядерном оружии звучали так: "Если он не намерен, почему он продолжает об этом говорить?"

Арестович также предсказывает главе Кремля судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который был ранен при попытке сбежать и схвачен повстанцами, устроившими ему несколькочасовые издевательства до того, как тот умер.

"Если бы на стрелке он (Путин – ред.) так вел себя, его бы обосс*ли где-то в углу и навеки оставили у параши. Но он охраняем ядерным щитом, который он не хочет применить. Я ему могу напомнить судьбу Каддафи – что он считал себя всемогущим, а закончил известно как", – рассказал советник ОП.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин публично обратился к руководству России с предупреждением о том, что в случае применения ядерных компонентов в войне против Украины поступит серьезный ответ от мира.

В то же время, по последним данным Пентагона, там не видят признаков готовности Путина применить ядерное оружие или "грязную бомбу" в Украине.

Не видят такие признаки и в украинской разведке.

Реакция мира на речь Путина на валдайском форуме

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