Арестович об угрозе из Беларуси: "Россияне хотели бы напасть, но давайте разделять хотелки и возможности"

Российские войска хотели бы осуществить вторжение в Украину из Беларуси и втянуть в войну белорусские войска, однако пока не в состоянии этого сделать, и не имеют необходимой для этой группировки.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в беседе с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Конечно, они пытаются создать возможности в Беларуси. Конечно, для них было бы выгодно напасть с территории Беларуси и втянуть белорусские вооруженные силы или армию, пограничников, спецслужбы, кого угодно в войну: непосредственно в боевые действия против Украины. Но нынешнее белорусское руководство в лице Александра Лукашенко, насколько я вижу, очень активно сопротивляется этим планам, делает все, чтобы этого не произошло", – рассказал Арестович.

Он также прокомментировал слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что последние "действия режима Лукашенко — один из шагов в рамках подготовки к участию Беларуси в войне против Украины". Однако вероятность совершения такого нападения низка.

"Для наших наблюдателей-алармистов, к которым безусловно не относится генерал Громов, который – профессионал, кажется, что вот-вот не сегодня-завтра Беларусь нападет. Дошло до того, что сегодня какой-то героический человек опубликовал, что завтра – нападение из Беларуси. Российские войска хотели бы напасть, они хотели бы втянуть Беларусь, они хотели бы создать угрозу для Киева, возможно, на двух направлениях – на белорусском и на брянском, например, но хотеть и мочь – это две очень разные категории. Поэтому до "мочь" им еще очень далеко", – заверил советник ОП.

Он сообщил, что в Беларуси пока не создана необходимая для наступления группировки войск, а если бы она и была, то ее использование – под большим знаком вопроса.

"Там нет группировки. На ее создание – полтора-два месяца, даже если завтра начнут его создавать максимально ускоренными темпами. Во-вторых, именно создание этой группировки – это только создание возможности. А использование ее как намерения – это тоже еще один большой вопросительный знак, особенно потому, что мы не знаем, что будет происходить на юге и на востоке. Как бы срочно им ни пришлось войска туда перекидывать. Поэтому давайте разделять хотелки, создание возможностей и после создания возможностей использование", – пояснил Арестович.

Он добавил, что во время этой долгой связи могут возникнуть много разных факторов.

"Еще раз: непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет даже от российских войск. Угроза втягивания белорусских войск существует теоретически, пока практически ее не видно. Мы видим, что пока даже обстрелов из Беларуси не допускает Лукашенко. Белорусские военные воевать не хотят. Белорусское общество не хочет быть втянутым в войну и откровенно саботирует все это, как и сам Лукашенко", – резюмировал советник президентского офиса.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко нужно показать президенту РФ Владимиру Путину, что он готовится ко вторжению.

В то же время спикер белорусской оппозиционерши Светланы Тихановской – Анна Красулина рассказала, что Лукашенко не прочь помочь Путину войсками РБ, но боится давать белорусам оружие. Самопровозглашенный президент не исключает, что войска повернут оружие против его режима.

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