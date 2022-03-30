Арестович объяснил, как страна-агрессор попала в гаранты безопасности Украины и почему она не будет иметь вето

Арестович объяснил, как страна-агрессор попала в гаранты безопасности Украины и почему она не будет иметь вето

РФ остается постоянным членом Совбеза ООН.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, каким образом Россия попала в гаранты безопасности Украины и почему у нее не будет права вето.

Об этом он сообщил в видеообращении по результатам переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube канале 30 марта.

"Как Россия попала в гаранты безопасности Украины, спрашиваете вы. Так просто, как постоянный член Совета Безопасности ООН. Ее же не специально приглашали туда. Она есть среди других членов Совета Безопасности.

Теперь уйдем технически. Как работает механизм? Если военная агрессия против Украины, то в течение трех суток (не 60, как в третьей статье НАТО) эти государства должны начать экстренные консультации и предоставить военную, гуманитарную, техническую помощь, включая закрытое небо, включая поставки оружия, припасов и многое другое. Так вот Россия не будет иметь вето по одной простой причине – там вето устанавливается большинством, а мы понимаем, что, имея США, Великобританию и Польшу, большинство Россия никогда не получит. Да и с кем она будет обеспечивать это большинство.

Второй момент. Относительно учения военных, которых якобы нельзя допускать. Все страны, без исключения, в мире мониторят обучение друг друга. Существует куча международных договоров, к которым присоединилась Украина. Например, Венская конвенция, предусматривающая, что о сосредоточении войск, более 9,5 тысячи на одном участке, немедленно должна информироваться всех соседей и вообще все страны, согласно с каким планом их сосредоточили и с какой целью они хотят использоваться.

Россия не будет налагать вето на наши учения, она только должна понимать, как любое из государств-гарантов, что учения, проводимые в Украине, не направлены на нее, не носят наступательного характера. И, между прочим, в том или ином виде это существовало до сих пор. Беспокоит ее как раз присутствие НАТО, что мы будем с ними сговариваться, как на нее напасть. И здесь, этот предполагаемый мониторинг должен дать им понять, что этого не будет и волноваться не о чем. Никто не собирается нападать на Россию. Как и армия обороны Израиля никогда не нападает на соседей и называется "армией обороны".

Дикие мнения о том, что Россия будет проводить здесь обучение, это уже в области психиатрии. С удовольствием жду вас индивидуальной консультации", — заявил Арестович.

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