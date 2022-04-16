Арестович объяснил, означают ли массированные ракетные удары по Украине подготовкой к новому наступлению РФ

Арестович объяснил, означают ли массированные ракетные удары по Украине подготовкой к новому наступлению РФ

Характер и направление ракетных ударов РФ никоим образом не связано с наступлением, считает Арестович.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович прокомментировал увеличение количества вражеских ракетных ударов по всей территории Украины. Он считает, что Россия мстит за утопленный флагман Черноморского флота РФ.

Об этом Арестович сказал в эфире одного из телеканалов в субботу, 16 апреля.

Он пояснил, характер и направление ракетных ударов никоим образом не связано с наступлением, которое, по данным Минобороны Украины, может произойти в ближайшее время.

"Это попытка мести за "Москву", которую потопили украинские ракеты. Это такой ответ. Они пытались ударить по заводу, который имеет отношение к строительству ракет "Нептун", – сказал Арестович.

Советник главы ОП также объяснил, что для РФ означает потеря крейсера "Москва". Он говорит, что важность потопления "Москвы" заключается в том, что именно этот крейсер предоставлял координацию и, прежде всего, это была воздушная защита России. Там было 64 ракетных комплекса.

"Это было мощное ПВО, прикрывавшее российские войска на южном направлении. Он уменьшал возможность для действия нашей авиации. По стоимости "Москва" – это как танковая дивизия пошла ко дну", – заметил он.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

Впоследствии в Министерство обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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