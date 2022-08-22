Арестович объяснил, почему оккупанты бьют по территории Запорожской АЭС

Он убежден, что провокации вокруг ЗАЭС – это попытка РФ вывести стороны на переговоры.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары российских оккупантов вблизи Запорожской АЭС и назвал их цель.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Они пытались зайти в переговоры через "зерновое окно" (договор — ред.) – не получилось, потому что главным условием было прекращение огня на юге, чего они очень боятся, нашего контрнаступления. То же они пытаются сделать на Запорожской АЭС. Им это нужно, чтобы мир испугался ядерного шантажа и вытащить нас на переговоры и на прекращение огня. Это действительно главная цель", — отметил он.

По его словам, оккупанты стреляют по территории ЗАЭС артиллерией.

"Очень осторожно (стреляют — ред.) по пустырям, конечно, какие-то повреждения все равно есть. Но они просто идиоты", — резюмировал он.

Напомним, находившихся на ЗАЭС оккупантов забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

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