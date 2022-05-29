Арестович объяснил, почему он раздражает людей: "Открою вам маленький психологический секрет"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович для многих украинцев был "главным успокоительным" во время войны.
Впрочем, в Сети все большее пользователей начали травить политика. В частности призналась, что ее раздражает Арестович известная певица Настя Приходько.
Теперь и сам Алексей решил объяснить пользователям в Instagram, почему же он вызывает раздражение у людей.
Так, советник главы ОП отметил, что раньше он работал успокаивающим, а теперь еще измерительным.
"Тест простой: Если я вас раздражаю, вы сломались. Не тянете ситуацию. Смотрите — российская пропаганда идентифицирует меня как сильное место Украины (иначе не атаковали бы) и как слабое место некоторых украинцев (иначе не выбрали бы такую форму атаки). А слабость, как и силу, каждый выбирает сам. Помните об этом, когда в следующий раз будете выбирать: ждать нападения белорусов в 4 утра или нет", — написал Арестович.
А пост он сопроводил коллажем, на котором собраны кадры из фильма "Не бойся, я рядом", в котором он снялся.
Напомним, Арестович назвал конкретную дату, когда ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины. В это время состоится важная политическая встреча.
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