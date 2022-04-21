Арестович объяснил, почему Путин "отменил" предварительный приказ штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал отказ российского диктатора Путина штурмовать "Азовсталь".

По его словам, глава РФ, принимая такое решение, руководствовался несколькими факторами, такое мнение Арестович выразил в интервью российскому правозащитнику и адвокату Марку Фейгину.

"Они (войска РФ — ред.) не могут взять "Азовсталь". Во-вторых, за минувшую ночь они понесли существенные потери: 2 танка подбиты, 3 БПМ и так далее. Следующее, они понимают, если они поставят задачу взять "Азовсталь", они положат там наиболее ценный ресурс – штурмовую пехоту, которая может выполнять такой сложный вид, как штурм городских руин. Им придется для этого потерять 2 тысячи этого ресерса, прежде чем они добьют украинского солдата. Штурмовая пехота – это ценный ресурс, который не рушится на дорогах. Их очень мало в любой армии мира, и они не хотят их терять, а остатки им нужны", — пояснил советник ОП.

Также Арестович обратил внимание, что бомбардировки российских войск сверхтяжелыми авиабомбами "Азовсталь" не принесли армии РФ желаемого результата. Металлургический комбинат, несмотря на значительные разрушения, продолжает стоять, украинские защитники сопротивляются, гражданских не удалось достать.

"Бомбардировка — второй пункт. Бомбардировка сверхтяжелыми авиабомбами четыре дня, по некоторым данным, пять дней, штурма "Азовстали" не помогли. "Азов" и морпехи продолжают сопротивление, собравшиеся там нацгвардия, полиция, Тероборона. Мирных жителей не достали — и все, приходится заявлять о преждевременном "взятии" Мариуполя, даже не дождавшись Пасхи, радостно перебрасывать войска на север", — сказал он.

Как отмечает Арестович, это означает еще несколько замечательных вещей:

у РФ не хватает войск на севере.

армия РФ не оцепит "Азовсталь".

российское руководство уже заявило о захвате Мариуполя, а бои в городе будут более результативными для украинских защитников, потому что войск России стало меньше.

Как известно, сегодня, 21 апреля, российский диктатор Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и отдал приказ отменить его.

Стоит отметить, что кафиры бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские кафиры нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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