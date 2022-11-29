Арестович объяснил, почему Россия не обстреляла Украину ракетами: "Самолеты кружили более 4 часов"

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Украина готовилась к масштабным ракетным обстрелам. Российские самолеты-бомбардировщики кружили в воздушном пространстве более 4 часов.

Об этом он сказал 29 ноября в комментарии российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович отметил, что в Украине сегодня ожидали новый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре, однако этого пока не произошло.

"Сегодня объявили тревогу, но быстро отменили. Сегодня их самолеты более 4,5 часов были в воздухе. Мы ожидали ударов, но их не было. Могли быть тренировочные полеты, могли обнаруживать ПВО. Сегодня многие задумались, почему это произошло. Могли тренироваться и одновременно выявлять системы ПВО, потому что их очень не устраивает, что из 90 ракет сбивают 70", — сказал Арестович.

Массированные ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают Украину ракетами. Оккупанты пытаются уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества. Только 23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

В ВОЗ прогнозируют, что из-за российских ракетных обстрелов еще 2-3 миллиона украинцев будут вынуждены покинуть свои дома. Также в Украине прогнозируется всплеск респираторных заболеваний и угроза психических расстройств.

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