Арестович объяснил, почему Россия после Стамбульской встречи избрала "статус войны"

Это стало понятно из последнего выступления Путина.

После последних переговоров Украины с Россией в Стамбуле были сигналы о том, что заключение мирного соглашения уже близко. Однако после заявлений президента РФ Владимира Путина на космодроме "Восточный" стало ясно, что Россия избрала статус войны.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я думаю, что были сильные сигналы после Стамбульской встречи – что переговоры близко, заключение мирного соглашения уже близко. Все на это надеялись. Но было ясно видно после заявлений (Путина – ред.) на космодроме "Восточный", что Россия избрала статус войны", – сказал советник главы ОП.

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"Но это понятно – они накопили потенциал на Востоке, хотят его реализовать, где-то победить. Но посмотрим. Кремль говорит – мы поддерживаем войну, а Запад – мы поддерживаем Украину все сильнее", – объяснил Арестович.

Напомним, 12 апреля после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик.

Кроме того, президент России заявил, что "операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале".

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