Арестович объяснил, почему россиянам так важно контролировать Изюм

По расчетам украинской стороны, операция по взятию Изюма должна была начаться на пять суток раньше, однако это повлияло бы на ход переговоров в Сембуле.

Город Изюм Харьковской области на вечер 1 апреля находится под контролем российских военных. Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что они взяли южную часть Изюма.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"Все эти войска отходили не просто так, а чтобы сделать большой крюк по территории России, под Изюм. Россияне взяли вышестоящую южную часть Изюма. Важно, что будет дальше. Пока ничего нет. А вот с южного фаса начали. Началась операция, давить начали от Угледара и выше.Но ничего не надавят, конечно, но пока, словно, начали давить.К этому времени были сомнения — по нашим расчетам, эта операция должна была начаться пять суток назад.Это начало определять судьбу и переговоров. Но началась сейчас", – рассказал Арестович.

Он пояснил, что российские военные рассчитывают зайти с территории Изюма на остальную часть Луганской области.

"Снова же начали сильно давить на остальную Луганскую область — Рубежное, Попасная и т.д. Там на всю работает российская авиация, артиллерия, ракеты. Но наземные войска особенно пока не лезут. Посмотрим, что будет дальше", — подчеркнул он.

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