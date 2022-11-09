Арестович объяснил, почему россияне выводят войска из Херсона, и прокомментировал слухи о "договорняке"

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пока еще не начали массированно отводить войска из оккупированной части Херсонской области. Также он опроверг, что между РФ и Украиной могут быть "договорняки": мол, оккупанты покидают регион, а ВСУ их не будут обстреливать.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Впервые за 8 месяцев сказали правду. Правда заключается в том, что в удержание Херсона нет перспектив. Понятно, что Суровикин и Шойгу разыграли сценарий, который написал какой-то Эрнст. Они сказали все, как по нотам: "уничтожили всю украинскую армию" еще 18 раз. Но мы бы все равно освободили бы Херсон — за месяц или два. Только здесь вопрос: брали бы мы его по заснеженным полям, с уничтоженной российской техникой и российскими военными, которые замерзают и массово сдаются в плен, или они отойдут организованно и сохранят силы для боевых действий по другим направлениям. Это произошло точно так же, как они шли из-под Киева, Чернигова и Сум", — пояснил Арестович.

Советник ОП также опроверг заявления о том, что Украина и Россия якобы договорились о том, что оккупационная армия беспрепятственно покинет территорию Херсонщины и ВСУ не будут обстреливать захватчиков.

"В этой войне российская армия очень хорошо научилась отступать. Они это делают очень организовано. Они начали уход, но отходят очень медленно. Они откатились только с первой линии обороны и занимают вторую и третью, уничтожают мосты. Россияне все заминировали. Есть два вопроса — сколько они планируют все там содержать и будут ли бои. Будут ли они удержить Херсон? Наши военные двигаются очень медленно. Россияне работают артиллерией, мы тоже работаем. Сейчас когда они пытаются отходить, мы их "накрываем". Ибо некоторые уже говорят о "договорняке", но это неправда. Однако, к сожалению, у нас нет много тяжелого вооружения, чтобы еще больше их накрывать и они точно не смогли выйти. К сожалению, большинство оккупантов выйдет живыми из Херсона", — сказал Арестович.

Заявления Шойгу о выводе войск из оккупированного Херсона

В среду, 9 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы начинает выводить свои войска с правого берега оккупированной Херсонской области. Российский министр назвал это "сохранением жизней российских оккупантов".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что выход на левый берег Херсонщины – это подготовка россиян к поражению в войне против Украины.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что заявления России об уходе ее войск из Херсона могут быть "постановительным шоу" и сегодня говорить об освобождении города еще рано.

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