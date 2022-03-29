Арестович объяснил, почему российская армия не сможет взять в осаду Чернигов

Чернигов находится в затруднительном положении.

Армия России нет сил, чтобы взять Чернигов, тем более превратить его в Мариуполь, которое сейчас находится в блокаде оккупантов.

Об этом в интервью BBC News Украина советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Советник ОП объяснил, что РФ не возьмет в оккупацию город по следующим причинам:

в городе сохранились пути снабжения,

Чернигов оказывает мощное сопротивление,

армия РФ не имеет достаточно сил для оккупации.

"Чернигов действительно в затруднительном положении. Но, во-первых, там сохранились пути снабжения. То есть разрушение моста еще не означает разрушение всего. Чернигов оказывает сопротивление. Там очень ловкое военное командование наше, и думаю, что Чернигов мы удержим, не о чем волноваться. Но ведь они будут поступать так же, как с Мариуполем. Если они не способны победить на поле боя, то террором гражданских", — сказал Арестович.

Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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