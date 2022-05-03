Арестович объяснил, почему российских солдат постоянно толкают в наступление на технике 60-х годов

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему российские войска непрерывно продолжают свое наступление.

Он считает, что делается это для того, чтобы не позволить Украине накопить достаточные запасы западного оружия, которое нужно для перехода к наступательным действиям.

Свое мнение советник руководителя ОП выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 3 мая.

"У российского командования созрел любопытный план. Ужасен в своей рациональности, особенно для российских матерей. У меня есть предположение и звучит оно очень просто. Они понимают, что мы накапливаем западные военные ресурсы. И почему они непрерывно продолжают наступление? Потому что их задача - не дать нам накопить резервы на данном этапе в товарном количестве, которое позволит перейти к наступлению, чтобы мы не смогли создать запасы, которые позволят нам создать ударные группировки и перейти к наступлению.

Для этого они используют тактику непрерывного давления, которое заставляет нас все равно реагировать. Мы ведь не можем ждать, пока наших солдат с песком перемешают. И соответственно вот эти человеческие волны, которые они готовят на технике 60-х годов и активно идут в нашу сторону, они предназначены для того, чтобы мы изматывались, не могли провести ротацию. Это накапливает ошибки, накапливает истощение, потери техники и личного состава. И чтобы мы небольшие порции, которые поступают, гнали туда и они под непрерывным давлением российских войск маленькими порциями там гибли или выходили из строя, изматывали ресурс, боеприпасы и так далее.

В принципе, это очень разумная история в этой конкретной ситуации. Понимая, что гонка потенциалов не в пользу России. Особенно если они имеют какие-то конкретные сроки. Но это людоедская тактика по отношению к российской армии. Российские матери должны понять, что они заканчивают украинские снаряды ценой жизней их сыновей. Это вполне сознательное решение. Непрерывно гнать мужчин, сыновей, братьев, дедушек для того, чтобы западное оружие завершалось раньше, чем успеют накопить его украинские войска", - сказал Арестович.

Напомним, советник руководителя Офиса президента также рассказал, как российские оккупационные войска продолжают терпеть поражение на территории Украины.

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