Арестович объяснил, почему угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда

Арестович объяснил, почему угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда

Угроза нападения на Киев со стороны России будет существовать всегда.

Как отметил советник главы Офиса президента, столица расположена близко как Российской Федерации, так и Беларуси.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Можно не бояться. Мы должны опасаться, но не бояться. Как сказала сегодня Маляр (заместитель министра обороны Алексея Резникова — ред. ) очень удачно: "Киев теперь под угрозой будет всегда". Потому что он расположен близко как к РФ, так и до границы Беларуси.Его можно пройти за одни-две сутки. Соответственно, больше покоя не будет ", — прокомментировал заявления Маляр советник ОП.

Напомним, 26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал своим командирам создать оперативное командование вооруженных сил страны на украинском направлении. Лукашенко заявил, что на Беларусь вроде бы будет оказываться давление из-за Польши, Литвы и Латвии, и даже допустил войну, а потому "надо быть готовым".

Советник главы ОП Арестович заявил, что Украина пока не видит признаков формирования ударных группировок или каких-либо действий по северу Украины, в частности Киева, со стороны Беларуси.

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