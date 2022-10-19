Арестович объяснил слова лидера республиканцев об изменении американской поддержки Украины в войне

Накануне Кевин МакКарти заявил, если его партия победит на выборах в Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов, они перестанут бездумно давать деньги Украине.

Лэндлиз – это не список вооружения, а процедура, упрощающая президенту США процесс передачи средств на помощь стране, в отношении которой принят закон о лендлизе. Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил это в контексте толкования слов лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина МакКарти, который заявил 18 октября, что в случае победы его партия не будет "подписывать пустые чеки" для Украины.

Об этом Алексей Арестович рассказал во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Что же сказал лидер Республиканской партии сегодня? "У нас есть ряд вопросов до того, как выделяется помощь Украине. Часто помощь Украине включает, например, средства на "борьбу с климатом". Мы хотим с этим разобраться. И проводить это разными законами, актами", — объяснил Арестович.

По его словам, некоторые американские политики "удивляются, как часто в пакеты помощи Украине вкладывается другое".

"Они говорят: "Давайте разведем: оружие – это оружие... экономическая помощь, закупка – это разные вещи. Он (Кевин МакКарти – ред.), скорее, об этом говорит, чем о сокращении помощи”, — добавил Арестович.

Ранее речь шла о том, что республиканцы, вероятно, будут выступать против дополнительной военной помощи Украине, если получат большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом 18 октября заявил лидер Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Военная помощь США Украине: подробности

Соединенные штаты поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.

После массированного ракетного обстрела России 10 октября президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 октября также заявил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

По данным министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд. евро от ЕС, 4,5 млрд. долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд. долларов от МВФ.

Читайте также: