Арестович объяснил, зачем Путину новое наступление на Украину: когда и где будет атаковать враг

Россия хочет захватить всю Донетчину с Луганщиной и с этих позиций начать переговоры с Украиной.

Военный эксперт и экссоветник главы ОП Алексей Арестович считает, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление на Украину, чтобы завести войну в тупик и начать переговоры.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной и написал в Сети.

"Логика путинского наступления понятна – получить более выгодные переговорные позиции. Ему объяснили военные, что они могут и чего не могут. Надеясь на максимум возможностей российских военных, он хочет завести войну в тупик и начать переговоры", – пояснил эксперт.

"Нужно постараться зайти в переговоры – это еще большой вопрос, будут ли эти переговоры – из "освобожденной" Луганской и захваченной Донецкой областей. Вот это логика", – добавил он.

Арестович также обрисовал ситуацию на поле боя. По его словам, россияне создали две группировки, стоящие на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Эти группировки попытаются довзять Бахмут и пойти на Лиман. Идет постепенное наращивание, они щупают наши слабые места, ищут дыры во фронте, ищут, где сосредоточить основные усилия, берегут при этом артиллерию и немногочисленные боеприпасы", — рассказал экс-советник главы ОП.

Он подчеркнул, что российская армия на сегодняшний день не в здоровой форме.

"Она начала добиваться тактических успехов, начав пехотное наступление с упавшей на треть артиллерийской поддержкой. Определенный тактический успех это дает — бесконечные волны пехоты. Но тут же резкий, взрывоопасный скачок потерь. Они решили заплатить эту цену. Они готовятся. Они будут наращивать усилия весь февраль. Пик у них, по замыслу, я так понимаю, – где-то март. Март – это период интенсивных боевых действий. И где-то, чтобы в апреле где-то уже начать закрепляться на рубежах", – прогнозирует Арестович.

Он добавил, что задача врага – взять самые выгодные рубежи, чтобы надежно стоять в обороне, когда ВСУ пойдут в контрнаступление, и призвать Украину к переговорам.

По оценкам военного эксперта, во время нового наступления российские войска свои усилия сосредоточат на Донетчине и Луганщине.

Напомним, Россия готовится к серьезной эскалации, которую может начать через две-три недели. Об этом предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, не исключивший, что РФ может попытаться атаковать с севера, юга и востока.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, России не хватит ресурсов для повторения такого большого наступления по нескольким направлениям, как в день полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года.

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