Арестович описал действия оккупантов на всем фронте: "Слабоумие и отвага"

В целом вражеские войска давят на линии фронта, а украинские отбиваются.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ситуация на всей линии фронта в Украине находится в фазе оперативно-тактического давления российских войск.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

По его словам, оккупанты усилили свои усилия на Донетчине и Луганщине.

"Если характеризовать ситуацию не земле по всей линии фронта, то сейчас фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на направлениях. То есть они интенсифицировали усилия, которые они предпринимали и так в районе, например, Донецкой и Луганской области. Донецкий фронт – особенно. Ну, и вот эта активность на Большом Потемкинском острове напротив Херсона. В который раз поразив мое воображение "талантом" российского командования, они находятся в фазе попытки вести наступательные действия", – рассказал Арестович.

В то же время ВСУ находятся сейчас в обороне.

"Мы соответственно нигде не наступаем, обороняемся, радостно пережигая пехоту противника, технику и все остальные на тех участках, где они пытаются наступать. Понятно, что на месте солдатам не очень весело. В целом они давят, а мы отбиваемся", – описал ситуацию на фронте советник ОП.

Он также отметил, что у российских захватчиков возникли серьезные проблемы с боеприпасами под Бахмутом.

"Интересный факт: под Бахмутом снижается количество применений российской артиллерии. Существенно очень. Очевидно, они испытывают очень серьезные проблемы с боеприпасами и материальной частью. В основном работают авиация, танки и танки как артиллерия", — сообщил Арестович.

"Главный девиз происходящего – слабоумие и отвага. Российская армия героически бежит на подготовленную (украинскую – ред.) оборону. Ну, в каком-то смысле благодарим ее за это, потому что ее с каждым таким набегом становится все меньше и меньше", – добавил советник президентского офиса.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили вечером 8 декабря, что российская армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время, на Херсонском направлении враг обороняется.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, российские войска на Донбассе уже не могут изменить основной вектор наступления и пошли ва-банк: не могут ни остановиться и перекинуть силы на другое направление, ни наступать, ведь теряют бойцов.

Заметим, что преимущество в артиллерии и живой силе – у российской армии. Изменить это невозможно, потому что РФ – ресурсная страна, сообщил боец ВСУ и секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко.

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