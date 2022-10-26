Арестович описал ситуацию в Херсонской области: "Там непростая история"

Оккупанты перебросили на Херсонщину еще шесть БТГ и готовят контратаки.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил о непростой ситуации в Херсонской области, где Россия сконцентрировала большую военную силу, которую трудно будет перемолоть.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Арестович сообщил, что на Херсонское направление РФ перебросила дополнительно около шести батальонно-тактических групп. Всего их там уже под или более 30.

"Это огромная военная сила, которую перемолоть просто так будет очень-очень тяжело. Там непростая история. Они готовят контратаки на Херсонском направлении. С другой стороны, наши наброски боевых порядков соответствующих выстраивают. С другой стороны, там радует наша артиллерия. Там такое количество войск, по котором так сложно промахнуться. Не пропускает", – описал ситуацию советник ОП.

Что происходит на Херсонщине

Российские войска оказались в Херсоне в "ловушке", поскольку ВСУ взяли под контроль все мосты. Так что россияне не смогут просто так покинуть город, как это было во время освобождения Харьковщины, заявил министр обороны Алексей Резников.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о снижении интенсивности событий на фронте и сообщила, что ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении.

В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что в ожидании контрнаступления ВСУ оккупанты выстроили в Херсонской области несколько линий обороны на обоих берегах Днепра.

Кроме того, захватчики уводят глубже в оборону свои элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко.

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