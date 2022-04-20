Арестович опроверг сообщения о массивном наступлении на Запорожском направлении

Арестович опроверг сообщения о массивном наступлении на Запорожском направлении

На Гуляйпольском направлении противник пытается продвигаться, но о наступлении речь не идет.

Несмотря на анонсы, уверения, сообщения о массивном наступлении на Запорожском направлении, враг там продвигается осторожно, попадая под удары украинской авиации.

Об этом сегодня, 20 апреля, во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вперед отдельными ротными тактическими группами – по 100 человек с техникой. И попадает под удары нашей авиации и наземных сил, ведущих там активную маневренную оборону", – сообщил Арестович.

Он отметил, что держится Мариуполь, а также напомнил об анонсированном гуманитарном коридоре из города.

"Бои идут в районе завода "Азовсталь" и в некоторых других районах. Сегодня анонсированный гуманитарный коридор из Мариуполя. Поэтому все, кто меня может услышать, я призываю: воспользуйтесь этим коридором", — добавил он.

Напомним, сотни людей остаются под завалами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне россияне сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным весом до 3 тонн.

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