Арестович опубликовал секретное видео, как Россия массово заводила под Киев эшелоны войск

Россия 26 февраля 2022 продолжила перебрасывать свои колонны на территорию Украины.

Бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович опубликовал секретное видео, как Россия опрокидывала под Киев эшелоны своих войск.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

На видео, опубликованном Арестовичем, видно, как вероятно одним из сел на Киевщине движется огромная колонна российской техники. Кадры снимали местные жители.

Военный обозреватель отметил, что события на видео происходили 26 февраля 2022 года.

"Доброе" утро 26 февраля 2022 года. Россияне начали массово заводить под Киев второй эшелон своих войск. Колонна из 300 машин не считалась серьезной, сообщения сыпались о 500, 600 и по 1200 — несколько раз", — заметил Арестович.

Арестович также опубликовал кадры уничтожения российской колонны.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Тогда оккупационная армия преследовала цель захватить Киев, изменить в Украине законную власть и установить свой марионеточный режим.

Одни из самых жестоких боев были на севере Украины, в частности, в Киевской и Черниговской областях. Оккупанты пытались оцепить столицу Украины и забросали на Киев колонны техники, которые уничтожали защитники Украины.

Россияне потерпели поражение на севере Украины и отошли от столицы, оставив после себя много убитых гражданских украинцев. В частности, известна трагедия в Буче, где россияне посреди улицы расстреливали украинцев.

Читайте также: