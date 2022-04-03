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Те, кто убивал Бучу, Ирпень и Гостомель: Арестович опубликовал список причастных к зверствам российских военных формирований

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Те, кто убивал Бучу, Ирпень и Гостомель: Арестович опубликовал список причастных к зверствам российских военных формирований

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Из Киевской области уже вывезено 410 тел мирных жителей.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, жестоко убивавших мирных жителей Гостомеля, Ирпеня и Бучи.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершивших зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене:

  • 64 отдельная мотострелковая бригада 35 армии Восточного военного округа;
  • 5 отдельная танковая бригада 36 армии Восточного военного округа;
  • 331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;
  • 137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;
  • 104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовая дивизии;
  • 14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
  • 63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
  • 155 отдельная бригада морской пехоты Тихокеанского флота.

Как сообщалось, в Украине срочно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области : Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.

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