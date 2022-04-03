Те, кто убивал Бучу, Ирпень и Гостомель: Арестович опубликовал список причастных к зверствам российских военных формирований

Из Киевской области уже вывезено 410 тел мирных жителей.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, жестоко убивавших мирных жителей Гостомеля, Ирпеня и Бучи.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершивших зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене:
- 64 отдельная мотострелковая бригада 35 армии Восточного военного округа;
- 5 отдельная танковая бригада 36 армии Восточного военного округа;
- 331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;
- 137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;
- 104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовая дивизии;
- 14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
- 63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
- 155 отдельная бригада морской пехоты Тихокеанского флота.
Как сообщалось, в Украине срочно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.
ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области : Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.
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