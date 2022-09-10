Арестович ошеломил собеседника загадочной фразой о хороших новостях из “Рамштайна”

Советник Офиса президента заявил, что у российских оккупантов "зима будет просто персик", если они до нее доживут.

Ссылаясь на хорошие новости с заседания в формате “Рамштайн”, которое в четверг, 8 сентября, проводил председатель Пентагона Ллойд Остин с партнерами и союзниками, советник Офиса президента Алексей Арестович прозрачно намекнул на новое вооружение, которое получат ВСУ и которое станет большой неожиданностью для оккупантов.

Об этом он говорил в интервью с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

“Я скажу сейчас загадочную фразу. Настало время загадочных фраз. Очень хорошая новость из "Рамштайна"! Но, к сожалению, без подробностей. Но зима будет, если они доживут до зимы, зима у них будет просто… Просто вот персик!" – сказал Арестович.

На эти слова собеседник украинского эксперта отреагировал выражением восхищенного удивления на лице и головокружительным движением.

Советник ОП не стал озвучивать никакие подробности, заметив, что о них должны сообщать официальные лица.

"Первые говорят партнеры, потом наши, а потом можно будет это обсудить. Если вообще скажут, потому что такие хорошие новости могут и не объявить. Они будут просто эти новости. Сначала эти новости на голову упадут кому-то, а потом, может быть, мы их объявим”, — подчеркнул Арестович.

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