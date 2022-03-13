Арестович осудил политиков, обвиняющих Арахамию и Подоляка в провоцировании нападения на Яворивский полигон

Арестович осудил политиков, обвиняющих Арахамию и Подоляка в провоцировании нападения на Яворивский полигон

Арестович отметил, что такие заявления некоторых политиков говорят о том, что они работают не в интересах Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович осудил политиков, обвиняющих Давида Арахамию и Михаила Подоляка в провоцировании бомбардировки Яворивского полигона.

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Об этом он сказал во время своего видеообращения 13 марта.

Арестович отметил, что такие заявления некоторых политиков говорят о том, что они работают не в интересах Украины.

"Давид Арахамия и Михаил Подоляк сфотографировались на полигоне в Яворове. Это было 6 марта. Этот полигон большой. Сегодня ночью там произошел удар и некоторые оппозиционные политики радостно разогнали информацию вместе с российскими службами информационно-психологической пропаганды, мол, они накануне сфотографировались, что туда что-то прилетело. Ну конечно, откуда России знать, что там есть полигон. Это политика", — сказал Арестович.

Напомним, в результате ночных обстрелов Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек.

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