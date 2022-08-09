Арестович ответил, может ли Россия решиться подорвать Запорожскую АЭС

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что Россия не решится подорвать Запорожскую АЭС. По его словам, ядерный шантаж оккупанты используют для другой цели.

Свое мнение он выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Они выклянчивают переговоры, это совершенно очевидно для нас. По зерну не получилось, ну давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается. Мы не пойдем на переговоры с ними. Эта попытка провалится", — сказал Арестович.

Он добавил, что российская армия могла заминировать ЗАЭС, натаскать туда боеприпасы и вырыть на ее территории окопы. Однако подорвать ее оккупанты не решатся, считает Арестович.

Напомним, командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

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