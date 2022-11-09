Арестович подтвердил, что оккупанты роют окопы в Крыму: "Только они вам не помогут"

Арестович иронически сказал, что солдат должен быть чем-то занят, ведь в противном случае ему в голову лезут дурные мысли.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что российские войска роют окопы в оккупированном Крыму, однако заверил, что это им не поможет.

Об этом советник ОП сообщил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Нам сообщают, что в Северном Крыму уже начали рыть укрепления российские войска в районе "Чонгара", Джанкоя. Восстанавливают старые окопы, новые роют, там стараются. Это правильно. Только они вам не помогут. Рыть надо, но помочь – не помогут", – заверил Арестович.

"Солдат должен быть чем-то занят. Если он не роет, у него начинаются дурные мысли: "А что, если мы из Крыма так же, как из Херсона? Тогда что?" – добавил советник главы президентского офиса.

Напомним, о том, что российские оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма, свидетельствуют спутниковые фото. Их ранее опубликовал OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

Освобождение Крыма

Украинские войска могут начать освобождать Крым в 2023 году, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

По оценкам генерал-лейтенанта из США Бена Ходжеса, ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года. Это произойдет при условии, что Запад будет поставлять все необходимое вооружение.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал ключевые предпосылки для деоккупации Крыма. Так, акцент должен быть на поражении Черноморского флота в Севастополе и других объектов милитарной логистики врага.

Арестович убежден, что российские войска убегут из оккупированного Крыма, "как зайчики".

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