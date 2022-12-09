Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Арестович подтвердил "хлопки" на авиабазе оккупированного Бердянска

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Арестович подтвердил "хлопки" на авиабазе оккупированного Бердянска

Скриншот с видео

По информации Арестовича, оккупанты решили устроить в городе тыловую базу и усилить Бердянское направление.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что на аэродроме в оккупированном Бердянске действительно раздавались взрывы.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, Бердянск обстреливается уже вторые сутки подряд.

"Первый удар был очень результативным. Три больших взрыва, потом 20 маленьких. И сегодня (8 декабря – Ред.) был хороший удар. Возможно еще был новый удар. Потому что нечего складывать грузы в непонятных местах. Они (оккупанты – Ред.) надумали там тыловую базу устроить и усилить Бердянское направление. Но не получилось", – отметил Арестович.

Напомним, что 8 декабря глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина сообщила о взрывах на авиабазе в городе. По ее данным, сначала было слышно три мощных взрыва, затем раздалось еще 15 взрывов меньшей силы. После чего вспыхнул пожар.

Представители оккупационной "администрации" трусливо отрицали эту информацию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
312
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация