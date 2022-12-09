Арестович подтвердил "хлопки" на авиабазе оккупированного Бердянска

По информации Арестовича, оккупанты решили устроить в городе тыловую базу и усилить Бердянское направление.
Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что на аэродроме в оккупированном Бердянске действительно раздавались взрывы.
Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
По его словам, Бердянск обстреливается уже вторые сутки подряд.
"Первый удар был очень результативным. Три больших взрыва, потом 20 маленьких. И сегодня (8 декабря – Ред.) был хороший удар. Возможно еще был новый удар. Потому что нечего складывать грузы в непонятных местах. Они (оккупанты – Ред.) надумали там тыловую базу устроить и усилить Бердянское направление. Но не получилось", – отметил Арестович.
Напомним, что 8 декабря глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина сообщила о взрывах на авиабазе в городе. По ее данным, сначала было слышно три мощных взрыва, затем раздалось еще 15 взрывов меньшей силы. После чего вспыхнул пожар.
Представители оккупационной "администрации" трусливо отрицали эту информацию.
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