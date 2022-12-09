Арестович подтвердил "хлопки" на авиабазе оккупированного Бердянска

По информации Арестовича, оккупанты решили устроить в городе тыловую базу и усилить Бердянское направление.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что на аэродроме в оккупированном Бердянске действительно раздавались взрывы.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, Бердянск обстреливается уже вторые сутки подряд.

"Первый удар был очень результативным. Три больших взрыва, потом 20 маленьких. И сегодня (8 декабря – Ред.) был хороший удар. Возможно еще был новый удар. Потому что нечего складывать грузы в непонятных местах. Они (оккупанты – Ред.) надумали там тыловую базу устроить и усилить Бердянское направление. Но не получилось", – отметил Арестович.