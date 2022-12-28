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Арестович после смерти Путина предсказывает еще одну войну России против Украины: "Будет еще хуже"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1810
Время на прочтение
2 мин
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Арестович после смерти Путина предсказывает еще одну войну России против Украины: "Будет еще хуже"

Скриншот с видео

Арестович считает, что Россия захочет реванша.

Советник офиса президента Алексей Арестович считает, что после смерти диктатора Путина война России против Украины не закончится, а может быть еще хуже.

Об этом он сказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Многие думают, если умрет Путин, то война закончится. Но это не так. Будет еще хуже, чем с Путиным. И тогда в России заиграют реваншистские настроения. К власти придут "ура-патриоты", хорошо мотивированные, они изучат ошибки. И начнут готовиться к новому раунду. Он зависит от того, создадим ли мы послевоенное будущее, которое будет вдохновлять и подготовимся к новому раунду, который неотвратим", — сказал Арестович.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин заявил о проведении так называемой "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". Диктатор обратился к ВСУ с требованием капитулировать и "уходить домой".

Однако Силы обороны с первых дней воюют с захватчиками. ВСУ выбили оккупантов из северных районов, Харьковской и Херсонской областей. Освобождение Украины продолжается.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1810
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