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Арестович предупредил о "маленьком страшном российском наступлении" на нескольких направлениях

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Арестович предупредил о "маленьком страшном российском наступлении" на нескольких направлениях

Фото: УНІАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска готовят новое наступление на нескольких направлениях, однако он предсказывает оккупантам поражение.

Арестович отметил, что украинские войска "ждут с нетерпением" нового похода российских оккупантов.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"У нас наамечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подсобрались российские войска, и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было. Хотя их и помолотила наша артиллерия, но они подобрались и хотят пробить нас. И на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, который тоже хочет напасть", — описал ситуацию Арестович.

В то же время он выразил убеждение, что попытки российских войск пройти оборону ВСУ не увенчаются успехом.

"Это удивительные попытки убить свои войска о нашу оборону", – отметил советник главы ОП.

Напомним, 13 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что начинается новый этап войны – длительная фаза.

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