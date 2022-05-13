Арестович предупредил о "маленьком страшном российском наступлении" на нескольких направлениях

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска готовят новое наступление на нескольких направлениях, однако он предсказывает оккупантам поражение.
Арестович отметил, что украинские войска "ждут с нетерпением" нового похода российских оккупантов.
Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"У нас наамечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подсобрались российские войска, и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было. Хотя их и помолотила наша артиллерия, но они подобрались и хотят пробить нас. И на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, который тоже хочет напасть", — описал ситуацию Арестович.
В то же время он выразил убеждение, что попытки российских войск пройти оборону ВСУ не увенчаются успехом.
"Это удивительные попытки убить свои войска о нашу оборону", – отметил советник главы ОП.
Напомним, 13 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что начинается новый этап войны – длительная фаза.
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