Арестович предупредил о массированном обстреле Украины и сказал, когда это может произойти: "Ждем ракеты"

РФ может обстрелять Украину еще на этой неделе

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Это может произойти 12-15 января.

Об этом он сказал 10 января в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Ждем обстрела крылатыми ракетами и иранскими дронами. Если охарактеризовать ситуацию — мы в обороне. Но за это время мы накапливаем силы, а потом случается что-то вроде Харьковской или Херсонской операции", — сказал советник Офиса президента.

Массированные ракетные удары по Украине.

Российские террористы от 24 февраля массированно обстреливают Украину ракетами, уничтожая жилые дома и инфраструктуру. С 10 октября оккупанты наносят массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Целью таких обстрелов является попытка оккупантов оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что в России ракет осталось на два-три массированных удара. Однако эксперты подчеркивают, что ракеты в РФ никогда не закончатся, поскольку там есть их производство.

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