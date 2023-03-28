Арестович предупредил о "море крови" в рядах ВСУ во время контрнаступления: какая причина

Он также считает, что готовящееся контрнаступление не будет последним, поэтому Украине нужна будет помощь для следующего.

ВСУ во время контрнаступления будут нести большие потери, если Запад не передаст Украине дальнобойные ракеты.

Такое мнение военно-политический обозреватель Алексей Арестович выразил в эфире телеканала LRT Television.

Он объяснил, почему украинские войска могут потерять "море крови", если не получат дальнобойные ракеты.

"Российская армия бьет по нам ракетами, имеющими дальность 2000 километров, а мы бьем только на 70-100. Мы не можем даже прострелить оккупированную территорию насквозь. А условием удачного контрнаступления является поражение боевых порядков противника на всю глубину. Если такое поражение обеспечено, это означает, что мы даже не очень подготовленной пехотой – а у нас есть такие, мобилизованные люди – можем успешно наступать. Если мы не сможем это поражать, даже очень подготовленная пехота будет лить море крови", – отметил Арестович.

Он добавил, что именно поэтому Украине требуются ракеты с дальностью 150 и более км.

"Пока об этом речь не идет. Британцы обещали Storm Shadow с дальностью 250, но пока — на словах. Это нас очень беспокоит, потому что это означает кровь, которую будет лить наша пехота", — подчеркнул обозреватель.

Он рассказал, что хотя дальнобойное оружие является "ключевым" для Украины, сейчас на повестке дня — другие решения, о которых подробнее станет известно на саммите НАТО в июле.

"По всей видимости, готовящееся контрнаступление не будет последним, поэтому нам потребуется помощь для следующего", — добавил Арестович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир предоставить ВСУ дальнобойные ракеты и заявил о затягивании с поставкой таких ракет. Это не позволяет украинским войскам отбросить позиции врага, в частности, от Херсона, от Запорожья и других городов.

Отметим, издание Wall Street Journal в своей статье отметило, что западные лидеры начинают более четко представлять, как закончить войну в Украине, однако им не хватает плана, как это сделать.

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