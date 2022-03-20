Арестович предупредил о новой фазе психологической усталости во время войны: как ее контролировать

Арестович предупредил о новой фазе психологической усталости во время войны: как ее контролировать

Ее главные составляющие – апатия и разочарование.

Советник президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в скором времени укранцев ждет третья фаза психологической усталости во время войны. Ее главные составляющие – апатия и разочарование.

На видео он рассказал, почему так работает психика и как контролировать свои чувства.

Арестович объяснил, что мы все очень устали. Почти месяц в таком режиме – перебор для любого человека.

Также "затормозился" фронт. На Украину не наступают, но и она не наступает.

"Поэтому ярких событий нет, которые вызывают всплеск адреналина. И превращается все это в тупую скучную работу, которая уже не приносит ни радости, ни эйфории", — сравнил Арестович.

Кроме того, накапливаются многочисленные ошибки – личные и проблемы на фронте. Например, проблемы Мариуполя, которые никуда не деваются и разъедают сознание каждого небезразличного человека. Информация о погибших детях, разрушениях и убийствах в селах.

"Мы понимаем, что армия воюет вовсю, но всю территорию защитить не может, что обязательно есть и будут еще жертвы. И это не может не разъедать и не просаживать людей", – сказал Арестович.

Еще пошла "страшная зрада" со стороны РФ и нашей "оппозиции" о том, что всех сдадут на переговорах. Арестович объяснил, что люди начинают в нее верить, потому что есть "туман" в переговорах.

"А его не может не быть, потому что согласно международному праву запрещено сообщать о том, что происходит на переговорах. Мы можем лишь комментировать в самом общем варианте, что, к сожалению, не рождает ситуацию доверия", — сказал советник президента.

Все вышеперечисленное накладывается на усталость. Арестович предупредил, что вскоре главные кумиры украинцев уже не будут вызывать никакого эффекта, а только раздражение. Так всегда работает психика, подчеркнул он.

"Выигрывает только тот, кто воюет, сколько может, а потом сколько надо. И вот сейчас мы все поделимся на тех, кто устал, не может, в апатии, но все же идет. И тех, кто воспользуется всем вышеперечисленным, чтобы "растечься как медуза", — сказал Арестович.

По его словам, спасение в этой ситуации — самонаблюдение и сильный характер. При этом самонаблюдение должно быть направлено на обращение внимания не на символическую привязку, а на свое состояние и причины, которые объяснил Арестович.

"Хочу предупредить вас, что апатия, уныние, разочарование, злоба, мстительность будут только расти", — добавил он.

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