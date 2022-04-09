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Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины, как удар по вокзалу Краматорска

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Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины, как удар по вокзалу Краматорска

Несмотря на превосходящие силы врага, украинские военные работают по оккупантам уверенно и успешно, заметил Арестович.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что на Востоке следуеть ожидать продвижения российской армии и цена остановки оккупантов может быть большой для ВСУ.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Арестович подчеркнул, несмотря на превосходящие силы врага, украинские военные работают по оккупантам уверенно и успешно.

"Думаю, что будет потеря наших войск. Во-вторых, продвижение противника, потому что слишком превосходящие силы они там собрали. Остановим, конечно, и эти силы будут остановлены, но цена будет большой", — сказал Арестович.

Также, по словам советника ОП, подобные случаи по территории Украины, как удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, будут часто повторяться.

"Мы видим в Краматорске, как они били, как они говорят, по военным эшелонам, но они прекрасно знали, что там находились гражданские. Потому что такой удар всегда идет с разведкой и агентуру на земле. Они прекрасно видели людей, которые пытались эвакуироваться. Такие вещи будут повторяться постоянно", – объяснил советник Офиса президента.

В этом же интервью Алексей Арестович рассказал, что войска РФ имеют определенные успехи в продвижении к окружению войск ВСУ на севере зоны ООС (Изюм), однако не имеют успехов на юге Украины (Угледар, Марьинка).

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