Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины, как удар по вокзалу Краматорска

Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины, как удар по вокзалу Краматорска

Несмотря на превосходящие силы врага, украинские военные работают по оккупантам уверенно и успешно, заметил Арестович.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что на Востоке следуеть ожидать продвижения российской армии и цена остановки оккупантов может быть большой для ВСУ.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Арестович подчеркнул, несмотря на превосходящие силы врага, украинские военные работают по оккупантам уверенно и успешно.

"Думаю, что будет потеря наших войск. Во-вторых, продвижение противника, потому что слишком превосходящие силы они там собрали. Остановим, конечно, и эти силы будут остановлены, но цена будет большой", — сказал Арестович.

Также, по словам советника ОП, подобные случаи по территории Украины, как удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, будут часто повторяться.

"Мы видим в Краматорске, как они били, как они говорят, по военным эшелонам, но они прекрасно знали, что там находились гражданские. Потому что такой удар всегда идет с разведкой и агентуру на земле. Они прекрасно видели людей, которые пытались эвакуироваться. Такие вещи будут повторяться постоянно", – объяснил советник Офиса президента.

В этом же интервью Алексей Арестович рассказал, что войска РФ имеют определенные успехи в продвижении к окружению войск ВСУ на севере зоны ООС (Изюм), однако не имеют успехов на юге Украины (Угледар, Марьинка).

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