Арестович прокомментировал намерения оккупантов присоединить Херсонскую область к России и ответ Кремля

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему оккупационные власти Херсонской области выступили с заявлением о желании включить регион в состав РФ. Он убежден, что для Путина это крайний сценарий, ведь предполагает эскалацию.

В среду, 11 мая, оккупационные власти Херсонской области объявили о намерении обратиться к президенту-диктатору страны-террористки России Владимиру Путину с просьбой присоединить временно оккупированный регион в состав Российской Федерации.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос вхождения Херсонской области в состав России якобы должны решать сами жители. Мол, процедура должна быть "легитимной".

Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 11 мая объяснил, почему оккупационные власти Херсонской области выразили готовность региона вступить в состав РФ и что означает вышеупомянутая реакция Кремля.

"Сегодня утром были заявления самопровозглашенной (оккупационной - прим.) власти Херсона о желании присоединиться к России. Немедленная реакция Пескова (пресс-секретарь Путина - прим.), который говорит: "Нет-нет-нет только после того, как люди сами выберут, для этого нужна очень серьезная юридическая основа".

Спрашивается, почему вдруг такое заявление? А заявление вот какое. Наше Главное управление разведки опубликовало очень интересную информацию: ФСБ с российским ГРУ ужасно ругается в Херсоне по поводу вывозимых богатств - от зерна до сельскохозяйственной техники, транспорта и так далее. Там дошло чуть ли не до перестрелок, разборок.

Они "пилят". Когда была "ЛНР" - ее отдали под ГРУ российское, когда была "ДНР" - ее под ФСБ отдали. А тут не успели поделить и местное руководство начало воровать. Оно оказывается в этом "распиле" активно участвует. И когда зажали яйца в тиски, надо было что-то верноподданное брякнуть и доложили о готовности региона вступить в состав России.

И я ждал реакции Кремля. Если подтверждают - это программа. Если не подтверждают - то это крайний сценарий, рассматриваемый в крайнем случае, а вообще выставлен запрет на эскалацию. Если сейчас провозгласить аннексию, то это резкая эскалация, резкое обострение санкций, резкие поставки вооружения в Украину и многое другое. И они, конечно, сразу дали заднюю", - сказал Арестович.

Напомним, в Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут.

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

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