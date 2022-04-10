Арестович прокомментировал "наполеоновские планы" России прорваться в Днепр и Запорожье

Советник главы ОП ответил, возможно ли это.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович прокомментировал дальнейшие захватнические планы российских оккупантов.

Так, часть сил армия РФ может бросить на зону ООС, чтобы попытаться осадить хотя бы Краматорск и Славянск Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Впрочем, по его словам, пойти на Днепр и Запорожье не удастся.

"Все "наполеоновские планы", что они там "всех окружат и пойдут на Днепр и Запорожье", можно выбрасывать в корзину. Такого ничего не будет, у них просто нет сил", – отметил политик.

Напомним, Арестович считает, что Россия бросит все силы в Донецкую область, чтобы до 9 мая окончательно захватить Мариуполь. Он подчеркнул, что украинские войска в этом направлении держат оборону.

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