Арестович прокомментировал, почему российские оккупанты насилуют наших женщин и девушек

Советник главы ОП отметил, что российские солдаты потеряли связь с реальностью.

Российские оккупанты совершают безумное зверство по отношению к украинцам, расстреливают гуманитарные коридоры, бьют по мирным людям, насилуют наших женщин и девушек, потому что потеряли связь с реальностью.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он считает, что авторитарный режим Путина дегуманизирует своих военных и людей, поскольку дураками гораздо легче управлять:

"Здесь надо понимать, что авторитарный режим, это, в первую очередь, режим, который дегуманизирует свое население. Дегуманизирует по очень простой причине, потому что им чем больше оболваненные, дибилизованное население, тем легче им управлять. Кроме того, авторитарный режим, у него главный признак — это разрыв обратной связи с реальностью. С нами воюют люди, которые не видят этой связи с реальностью. Они видят только когда потерпели поражение, их взяли в плен, разгромили, только тогда они начинают что-то понимать", — сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что российский солдат, когда надругается над нашими женщинами, то он считает, что таким образом "справедливо поступает по отношению к фашистам":

"А пока их больше, пока они сильнее, а 30 солдат всегда сильнее одной маленькой девочки где-нибудь в Мариуполе, то у них работает картинка в голове, которая замещает им собственную картину мира. И в рамках этой картины они несут справедливое возмездие по отношению к фашистам. Как вот эта девочка, она просто фашистка, с ней можно обращаться как хочешь", — сказал Арестович.

Читайте также: