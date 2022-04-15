Арестович прокомментировал видео прогулок оккупантов по Мариуполю в пропагандистских СМИ России

Политик поделился, как враг снимает постановочные видео.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович прокомментировал то, что в пропагандистских СМИ России показывают, как оккупанты гуляют по улицам Мариуполя.

Так, в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину политик отметил, что город, где до сих пор идут ожесточенные бои, разделен на 4 района. Поскольку оккупанты захватили немалую территорию, то могут спокойно снимать постановочные видео.

"Поскольку взято уже более 2/3 города, то понятно, что где-то можно походить и по улицам. Говорят, что там работают мобильные крематории, которые сжигают их военных и мирных жителей. Чтобы не было "доказательств", а там сильно много", — добавил он.

Напомним, в Мариуполе оккупанты собирают тела погибших жителей и сжигают их в передвижных крематориях. Третий день из города не выпускают гражданских людей даже на частных автомобилях.

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