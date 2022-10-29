Арестович прокомментировал взрывы в Севастополе и рассказал о пораженных целях: "Наверное, friendly fire"

Был поражен российский фрегат "Адмирал Макаров", являющийся носителем крылатых ракет – именно ими оккупанты атаковали Винницу. В результате атаки погибли дети.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал взрывы в Севастополе 29 октября дружеским огнем между российскими войсками, а также рассказал, какие суда были поражены.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

По данным советника ОП, был поврежден российский фрегат "Адмирал Макаров" и затоплен тральщик "Иван Голубец".

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"В Севастополе, мы же видим, вертолет летает и стреляет во все стороны. Наверное, friendly fire (дружеский огонь – ред.). Понапивались и начали стреляли друг в друга. Результат этого обстрела – "Макаров" поражен. Реальную степень его повреждения не знаю. Очень многие "разразились" — что там все поражено, все горит, все взрывается, все затонуло. Но я почитал открытые российские источники и там сказано, что "Макаров" поврежден с неизвестной степенью, а тральщик "Иван Голубец" получил в попу friendly fire и решительно направился за флагманом крейсером "Москва", – рассказал Арестович.

Он также прокомментировал утверждение российских оккупантов о том, что удар в Севастополе был нанесен с беспилотников.

"Наверное, не справились с управлением иранскими дронами. Либо перепутали цели, либо решили пошутить, либо их обидели", – предположил советник ОП.

Он сказал, что в общей сложности могли быть поражены четыре российских судна, но информация еще нуждается в подтверждении.

"Вот такая беда там приключилась. Но по самым скромным данным, – с двумя военными кораблями, а по нескромным, говорят, – четыре. Посмотрим. Все равно в течение трех-четырех дней становится понятно, что к чему. Там еще какие-то цистерны горели с каким-то топливом, говорят. Ну, это такое. Кто в Казачьей (бухте) был, тот знает: с одной стороны там цистерны, с другой стороны там пункт постоянной дислокации 810 бригады морской пехоты", — сообщил Арестович.

"Они, наверное, не утонут. Но выведение из строя — по меньшей мере "Макаров", если его поразили, то это носитель крылатых ракет. В частности, эти товарищи стреляли по Виннице, убили там детей, врачей и так далее", — обратил внимание советник ОП.

Он также прокомментировал заявление РФ о созыве Совбеза ООН после "хлопка" в Севастополе.

"Россия, здесь пишут, запросила заседание Совета Безопасности ООН, потому что утверждает, что коварные украинцы напали на мирно стреляющие по украинским городам российские корабли. Это же злостное нарушение этикета", — сказал Арестович.

Напомним, в Севастополе раздались взрывы утром 29 октября. Российские оккупанты сообщили об атаке дронами, в результате которой был поврежден морской тральщик "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирала Макаров".

Военный эксперт Павел Нарожный назвал вполне вероятной версию оккупантов об атаке беспилотниками, а также предположил, что "что-то близко подошло к кораблю, и он загорелся".

"Боевые комары" атаковали Севастополь! Ситуация на Юге на 29 октября Наталья Гуменюк

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