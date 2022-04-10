Арестович рассказал, есть ли у России военная техника, которой можно перевооружиться

Арестович рассказал, есть ли у России военная техника, которой можно перевооружиться

Арестович считает, что у РФ нет достаточно техники.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что у России практически нет техники, чтобы перевооружиться.

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Об этом он сказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"Российской армии нечем перевооружаться. Техника, которая 30 лет стояла на хранении уже никуда не едет. Людей они еще могут призвать, хотя и это им не слишком удается. А пополнять оружие чем? Нечем. Вот очень простой пример, когда военные стреляются, потому что нечем воевать", — сказал Арестович.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

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