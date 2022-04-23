Арестович рассказал, где враг сосредотачивает основные усилия и о неудачных бесконечных перегруппировках оккупантов

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сегодня, 23 апреля, в своем брифинге рассказал о ситуации в городах Славянск, Краматорск и Гуляйполе.

По словам Арестовича, враг продолжает сосредоточивать свои основные усилия в направлении Славянска и Краматорска и пытается наступать на Гуляйполе:

"В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на направлении Славянск, Краматорск. Пытается развивать наступление в направлении города Гуляйполе. Проводит активные штурмовые поисковые действия, ищет слабые места нашей обороны, чтобы сосредоточить на них основной удар. Но пока ему это не удается уже шестые сутки подряд. Он там перегруппировывается и перегруппировывается, ну, будем ждать результаты этой перегруппировки. Что-то мне подсказывает, что они будут неутешительны для противника", — сказал Арестович.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 23 апреля

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства.

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