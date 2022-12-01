Арестович рассказал, как легион "Свобода России" разгромил вагнеровцев и о появлении Башкирской роты

На стороне Украины в составе ВСУ с Россией воюет Башкирская рота, в которую входят уроженцы Башкирии.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Кроме легиона "Свобода России", который воюет под Бахмутом… Кстати, в контратаке, которая была несколько дней назад, они очень круто разметелили опорный пункт вагнеровцев. В ноль зачистили. Молодцы ребята, не прекращают поражать. У нас Башкирская рота появилась. Она не в легионе, она отдельно в ВСУ сейчас. Но это уже целая рота уроженцев Башкирии. Они набрались и захотели быть национальным подразделением в составе. Ну, пожалуйста", — рассказал Арестович.

Он также утвердительно ответил на вопрос Фейгина, приветствуются ли в Украине такие национальные роты. Советник ОП добавил, что на стороне Украины воюет и Тюркская рота под названием "Туран".

Напомним, с марта на стороне Украины против оккупантов воюют россияне, входящие в состав легиона "Свобода России". Это добровольцы из числа бывших российских военных, выступающих против путинского режима.

Со временем очаги легиона "Свобода России" появились и на территории самой РФ, где производят активные действия.

Так, в ноябре в российском Екатеринбурге активисты легиона "Свобода России" подожгли железнодорожные поезда с горючим, которые должны были доставить оккупантам на войну против Украины.

Уникальные кадры: военные впервые показали, как выслеживают российские ракеты

Читайте также: