Арестович рассказал, как можно скорее закончить войну России против Украины

Лучшей гарантией безопасности для Украины, по мнению военного эксперта, будет ее вступление в НАТО.

Экс-советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович назвал оптимистичным заявление Йенса Столтенберга о готовности всех стран-членов Альянса поддержать вступление Украины в НАТО после войны. По его словам, это реальная гарантия не повторения российского вторжения в обозримом будущем.

Об этом он говорил в эфире с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович назвал приемлемые для Украины варианты, гарантирующие нашему государству окончание развязанной Россией войны и не превращение ее в длительный конфликт, который будет длиться годами.

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В целом, по его словам, таких вариантов три: Украина становится очень мощной в военном плане страной, включая восстановление статуса ядерного государства, какие-то "мега-гарантии", которые будут крепче Будапештского меморандума, и вступление Украины в НАТО.

"Лучший вариант – НАТО. Цель нашей политики – вступление в НАТО и даже в Конституции об этом записано”, — подчеркнул он.

В то же время Арестович отметил, что некоторые страны-члены Альянса, в частности Германия, имеют по этому поводу неоднозначную позицию. Поэтому заявление генсека НАТО о том, что ни одна из стран не возражает, он оценил как очень оптимистическое.

"Если все страны не возражают [против вступления Украины в НАТО], пусть даже после войны, то это историческое событие", — считает эксперт.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля в Киеве, что все члены блока согласны – будущее Украины в Альянсе, однако сейчас главная цель – обеспечить победу в войне.

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