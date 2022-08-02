Арестович рассказал, как ВСУ очищают юг Украины от российских оккупантов

ВСУ в день уничтожают 3-4 командных пункта или складов с оружием российских оккупантов.

Сейчас Украина пытается зачистить тылы российских захватчиков на временно оккупированном юге Украины.

Об этом 2 августа сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Юг - там наши средства продолжают отрабатывать тыловое обеспечение российских войск. Склады с боеприпасами, с техникой, места концентрации личного состава, топлива, командные пункты. Несколько накрытий в сутки - это норма. Три-четыре накрытия", — сказал Арестович.

Напомним, в Херсонской области во вторник, 2 августа, раздались взрывы. Взрывы и возгорания произошли у легендарного аэродрома в Чернобыевке и в районе железнодорожной станции Бриловка Херсонской области, где ранее ВСУ уничтожили 40 вагонов с техникой и личным составом оккупантов.

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