Арестович рассказал, какие фото и видео ВСУ можно публиковать в Интернете

Выкладывать соответствующие фото можно только, если они взять от официальных источников.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал всех, кто любит снимать и публиковать военную технику и позиции военных, хорошо подумать, прежде чем это делать.

Об этом он сказал в своем видеообращении 24 марта.

"Напоминаю всем, что Верховная Рада Украины усилила ответственность за сьемку Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время передвижения или пребывания на месте. Сроки там такие, что я советую всем любителям снимать и выкладывать, подумать еще раз, стоит ли это делать, несмотря столько предупреждений", – сказал Арестович.

"Напоминаю, что официальные фото и видео, которые выкладывало Министерство обороны, Генеральный штаб и другие официальные государственные и военные органы, вы можете выкладывать после того, как вы их увидели, и со ссылкой на первоисточник", — добавил советник главы ОП.

Напомним, согласно решению Верховной Рады, распространение информации о следовании, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине и по территории Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.