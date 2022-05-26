Арестович рассказал, какие области Украины российские оккупанты хотят захватить и что в этом случае будет делать РФ

Арестович рассказал, какие области Украины российские оккупанты хотят захватить и что в этом случае будет делать РФ

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие области Украины правительство России приказало российским военным захватить.

По словам политика, оккупанты планируют захватить границы Херсонской, Луганской, Донецкой и частично Запорожской областей.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению политика, именно после этого российское правительство заявит, что готово к перемирию.

"Начертание военного замысла российского понятно. Ничего не меняется. Границы Херсонской, Луганской, впоследствии границы Донецкой и, возможно, частично Запорожской. Туда же работает путинский приказ. Замысел компании ясен. Потом Путин, скорее всего, скажет Европе: "Мы все. Мы захватили все, что мы хотели. Мы готовы к переговорам. Давайте будем мириться". И большой ошибкой Европы было бы согласиться на эти переговоры", — отметил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович с нецензурной бранью обратился к странам Запада, которые предлагают Украине отказаться от части своих территорий ради мира в Европе.

Читайте также: